Cgil Agrigento, “Il Consorzio Empedocle non può essere governato da lontano”

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Ecco il testo di una nota che il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi ha inviato al sindaco Michele Sodano:

“Gentile Sindaco,

tra le numerose priorità che richiedono attenzione in questi primi giorni del Suo mandato, riteniamo debba trovare posto anche la situazione del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, realtà strategica per il futuro della città e dell’intero territorio provinciale.

Come è noto, il Consorzio arriva da una lunga fase di sostanziale blocco della governance, determinato dalle divisioni e dalle contrapposizioni interne ai partiti del centrodestra che governano la Regione Siciliana. Una situazione che ha prodotto ritardi, incertezze e un progressivo indebolimento della capacità di programmazione e di intervento dell’ente. In questo contesto, ha destato non poche perplessità la scelta effettuata dal comune di Agrigento prima della Sua elezione di nominare quale vicepresidente del Consorzio un rappresentante riconducibile a Forza Italia, un ottantenne residente a Roma, mentre gli altri due componenti del Consiglio di amministrazione risiedono a Palermo. Una circostanza che appare difficilmente compatibile con l’esigenza di una presenza costante e operativa sul territorio agrigentino. Forse, non è un caso che tra i primi provvedimenti adottati dal nuovo Consiglio di amministrazione vi sia stata l’approvazione di un regolamento che disciplina i rimborsi per viaggi e pernottamenti sostenuti dai componenti degli organi di governance per raggiungere Agrigento dalle rispettive città di residenza. È facile immaginare quali possano essere i costi di tale impostazione organizzativa, ma ancor più preoccupante è il rischio che l’assenza di una presenza stabile si traduca in un ulteriore abbandono del Consorzio e del Polo universitario.

Tutto ciò avviene in una fase particolarmente delicata. Al Polo Universitario vi è una presidenza che non riceve le organizzazioni sindacali e che non interviene rispetto alle numerose segnalazioni riguardanti le difficoltà che quotidianamente vivono studenti, famiglie e personale. A ciò si aggiunge il silenzio del Rettore dell’Università di Palermo, anch’egli operante da lontano, che non ha dato riscontro alle richieste e segnalazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali. La sensazione, sempre più diffusa, è quella di una sede universitaria che rischia di essere considerata esclusivamente come uno strumento utile all’Università di Palermo per intercettare risorse e contributi regionali, senza che vi sia una reale assunzione di responsabilità rispetto ai problemi concreti del Polo di Agrigento e delle persone che lo vivono ogni giorno.

Per queste ragioni, Le chiediamo di intervenire con urgenza, valutando la nomina di un vicepresidente che sia realmente nelle condizioni di frequentare con continuità la sede di Contrada Calcarelle, di confrontarsi direttamente con gli studenti, con le loro famiglie, con il personale e con tutte le realtà interessate, verificando personalmente lo stato delle cose e contribuendo a individuare soluzioni efficaci. Agrigento ha bisogno di una figura presente, autorevole e competente, che consideri l’università una priorità strategica per lo sviluppo della città e che abbia l’orgoglio e la determinazione di rappresentarne gli interessi con impegno quotidiano. Siamo certi che la questione che Le sottoponiamo Le stia particolarmente a cuore e confidiamo in un Suo tempestivo intervento affinché il Polo Universitario di Agrigento possa tornare ad essere un presidio di crescita culturale, sociale ed economica al servizio del territorio”.