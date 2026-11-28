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Il Segretario Generale della CGIL Agrigento, Alfonso Buscemi esprime le più sincere congratulazioni al Questore di Agrigento, dott. Palumbo, per il prestigioso riconoscimento professionale e il nuovo incarico che lo vedrà assumere la direzione dell’Ufficio Immigrazione a Roma.

«Desidero rivolgere al dott. Palumbo – dichiara Al Fondo Buscemi – i miei più sentiti auguri per questo importante traguardo professionale, che rappresenta un riconoscimento del percorso svolto e delle responsabilità che gli vengono affidate».

Nel corso della sua permanenza ad Agrigento, la nostra organizzazione sindacale ha avuto modo di confrontarsi con il Questore in diverse occasioni, instaurando un rapporto caratterizzato da franchezza, lealtà, rispetto reciproco e spirito di collaborazione.

«Abbiamo apprezzato non soltanto le sue qualità professionali e dirigenziali, ma anche e soprattutto le sue doti umane. Nei momenti di confronto abbiamo sempre trovato una persona disponibile all’ascolto, capace di dialogare con le parti sociali, affrontare con equilibrio anche le questioni più delicate e riconoscere il valore del confronto democratico e della collaborazione istituzionale».

«La gestione di tematiche complesse come quelle legate all’immigrazione richiede competenza, sensibilità, equilibrio e una profonda attenzione alla dignità delle persone. Siamo certi che il dott. Palumbo saprà mettere a disposizione del nuovo e prestigioso incarico tutte le qualità professionali e umane che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare durante la sua esperienza ad Agrigento».

La CGIL Agrigento gli rivolge un sincero augurio di buon lavoro, con la consapevolezza che il rapporto di stima e collaborazione costruito in questi anni rappresenta un patrimonio umano e istituzionale che va oltre i ruoli e gli incarichi.