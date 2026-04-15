Centrodestra, tensioni sulla candidatura: la Lega scarica Alonge. La farsa continua

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Si accende il dibattito nel centrodestra in vista delle prossime amministrative. Il nome di Dino Alonge, indicato da alcune indiscrezioni come possibile candidato sindaco e rilanciato dalla stampa nelle ultime ore, incontra subito un ostacolo pesante: la netta chiusura della Lega.

A prendere posizione è il coordinatore regionale Nino Germanà, che con dichiarazioni all’Ansa smonta senza mezzi termini l’ipotesi. “Non conosco neanche l’esistenza di questo signore. Non ne ho mai sentito parlare, né ci sono stati vertici nelle ultime settimane”, ha affermato, segnando una distanza evidente rispetto alla candidatura circolata.

Parole che pesano e che confermano come, all’interno della coalizione, non ci sia ancora una linea condivisa. L’uscita del rappresentante leghista lascia emergere un quadro tutt’altro che compatto, con trattative ancora aperte e una scelta del candidato sindaco lontana dall’essere definita.

Dietro la diffusione del nome di Alonge, secondo alcune letture, potrebbe esserci una mossa tattica: far circolare una candidatura per sondare gli equilibri interni e, magari, riaprire la partita su altri profili inizialmente messi da parte.

In questo scenario, l’unità del centrodestra appare ancora fragile. Più che un punto di partenza condiviso, il nome emerso nelle ultime ore rischia di diventare l’ennesimo elemento di divisione in una corsa che si preannuncia ancora lunga e complessa.