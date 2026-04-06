Centro scommesse senza licenza: denunciato il gestore a Porto Empedocle

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Un controllo delle autorità ha portato alla denuncia del legale rappresentante di un centro scommesse a Porto Empedocle, sorpreso a operare senza le necessarie autorizzazioni.

L’ispezione è stata effettuata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che durante le verifiche hanno accertato l’assenza della licenza rilasciata dal questore, requisito indispensabile per esercitare legalmente l’attività di raccolta scommesse.

A seguito delle irregolarità riscontrate, il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di esercizio abusivo. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli periodici volti a contrastare il gioco illegale e a garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore.

Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri esercizi della zona, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e legalità in un comparto particolarmente sensibile.