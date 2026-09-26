Cenere dell’Etna, aeroporto di Catania chiuso: voli sospesi fino a domani alle 12

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L’attività dell’Etna torna a creare disagi al traffico aereo. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti hanno spinto la Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, a disporre la chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori C1 e B3.

Di conseguenza, sono state sospese tutte le operazioni di volo in arrivo e in partenza dallo scalo etneo. Il provvedimento resterà in vigore, salvo eventuali modifiche, fino alle ore 12 di domani, domenica 27 settembre.

La Sac invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato direttamente con la propria compagnia aerea lo stato e l’eventuale operatività del proprio volo.

La situazione resta legata all’evoluzione dell’emissione di cenere vulcanica e alle condizioni dei venti, che potrebbero determinare ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.