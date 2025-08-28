Cellulari col drone in carcere

Condividi

Un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17 enne di Catania sono stati bloccati dalla Polizia allorchè avrebbero tentato di introdurre nel carcere di Catania dei cellulari servendosi di un drone. I tre sono stati notati dagli agenti di notte a bordo di un’automobile nel centro cittadino. Nel corso di un controllo e della perquisizione è saltato fuori un drone, posizionato nel sedile posteriore e collegato con una lenza da pesca a un involucro di cellophane con uno smartphone e due mini cellulari. I tre sono stati denunciati e gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale.