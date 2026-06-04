Cefpas, la Regione affida la guida dell’ente a Gianluigi Amico come commissario straordinario

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La Regione Siciliana ha nominato Gianluigi Amico, dirigente regionale e attuale segretario della Giunta, commissario straordinario del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale sanitario con sede a Caltanissetta.

La decisione è stata approvata durante l’ultima riunione dell’esecutivo regionale ed è stata comunicata ufficialmente da Palazzo d’Orléans. Amico assumerà la gestione dell’ente in una fase particolarmente delicata, mantenendo l’incarico fino alla ricostituzione degli organismi amministrativi ordinari.

La nomina arriva mentre il Cefpas è al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni ex vertici dell’ente e diversi soggetti finiti sotto indagine nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta.

Con l’affidamento dell’incarico commissariale a Gianluigi Amico, la Regione punta a garantire continuità amministrativa e regolare funzionamento delle attività formative rivolte al personale del servizio sanitario regionale, in attesa del ritorno alla governance ordinaria.