Cede cestello elevatore in un cantiere: tre operai feriti a Camastra

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Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Camastra, dove tre operai sono rimasti feriti all’interno di un cantiere edile in via Giovanni XXIII.

Secondo le prime informazioni, i lavoratori si trovavano su una piattaforma elevatrice quando il mezzo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe ceduto improvvisamente. I tre uomini sono precipitati al suolo, riportando traumi di diversa entità.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento dei feriti negli ospedali di Canicattì, Agrigento e Caltanissetta. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L’area del cantiere è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici, con la presenza degli operatori dello Spresal.