C’è posta per te… tre chili di hashish!

Ad Aragona i Carabinieri hanno intercettato un pacco postale regolarmente spedito con dentro uno zaino in pelle contenente tre chili di hashish divisi in panetti. Al vaglio è la posizione del mittente. Non sono emersi altri particolari dall’inchiesta allorchè è tuttora in corso ad opera dei Carabinieri del Comando provinciale di Trapani con il coordinamento della Procura di Palermo. Il sequestro dello stupefacente è stato convalidato dal Tribunale.
