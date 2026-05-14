Catturò Provenzano: cittadinanza onoraria per Renato Cortese

Il Comune di San Giuseppe Jato conferirà la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e protagonista di operazioni decisive contro Cosa Nostra. Il sindaco, Giuseppe Siviglia, ha sottolineato il coraggio e l’impegno di Cortese nella provincia di Palermo, ricordando la sua direzione della “Catturandi” e gli arresti di boss come Leoluca Bagarella, Giovanni ed Enzo Brusca, Pietro Aglieri, Vito Vitale e Bernardo Provenzano. La cerimonia si svolgerà mercoledì 20 maggio alle 17 nel Centro diurno di San Giuseppe Jato, in occasione del trentesimo anniversario della cattura di Giovanni Brusca.
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