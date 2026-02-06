Cattolica Eraclea: danneggiata l’automobile del giornalista Calogero Giuffrida

Condividi

A Cattolica Eraclea, nei pressi della spiaggia di Eraclea Minoa, un’ignota mano ha tagliato le ruote dell’automobile del giornalista Calogero Giuffrida. Il danneggiamento dell’auto, posteggiata, è stato denunciato alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Stazione. Solidarietà al collega giornalista da parte di Teleacras.