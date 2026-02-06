Cattolica Eraclea: danneggiata l’automobile del giornalista Calogero Giuffrida

A Cattolica Eraclea, nei pressi della spiaggia di Eraclea Minoa, un’ignota mano ha tagliato le ruote dell’automobile del giornalista Calogero Giuffrida. Il danneggiamento dell’auto, posteggiata, è stato denunciato alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Stazione. Solidarietà al collega giornalista da parte di Teleacras.
Notizie correlate
-
“Omicidio Bacchi”: condanne confermate in AppelloCondividi Visualizzazioni 172 La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le tre condanne inflitte in primo...
-
Comune di Agrigento. Conferite sei “Benemerenze al Merito Civile” all’Arma dei Carabinieri di Agrigento nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita”Condividi Visualizzazioni 268 Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e la Giunta Comunale, hanno approvato sei...
-
Canicattì, rapina in pieno centro: arrestati due giovani grazie al rapido intervento delle Forze dell’OrdineCondividi Visualizzazioni 254 Momenti di tensione nel pomeriggio del 27 gennaio 2026 a Canicattì, dove due...