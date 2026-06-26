Cattolica Eraclea: assolto dall’imputazione di violenza sessuale

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Il Tribunale di Agrigento ha assolto un uomo di 29 anni di Cattolica Eraclea dall’imputazione di violenza sessuale a danno dell’ex moglie. Per tale contestazione la Procura aveva invece proposto una condanna a 11 anni di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Calogero Santamaria, è stato invece condannato a 18 mesi per il reato di minacce e, in seguito al verdetto, gli è stata restituita la libertà. La vicenda risale alla fine del 2024, quando l’ex moglie lo denunciò per maltrattamenti e presunti abusi sessuali. Il collegio giudicante ha ritenuto non provata l’accusa più grave, disponendo l’assoluzione da quel capo d’imputazione.