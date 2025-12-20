Cattolica Eraclea: anziana immobilizzata e rapinata

Condividi

A Cattolica Eraclea, due donne, dal marcato accento dell’Est Europa, probabilmente romene, hanno aggredito un’anziana di 84 anni, sorpresa sull’uscio della sua abitazione: una l’ha immobilizzata e l’altra le ha strappato un anello e gli orecchini d’oro addosso. Poi sono scappate. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri, intervenuti sul posto.