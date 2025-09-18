Cattedrale Agrigento, da oggi visitabile la Cripta dei canonici

Condividi

Un altro spazio della Cattedrale di Agrigento, inedito e sconosciuto, anche a molti agrigentini, è adesso fruibile dal pubblico. Da oggi è visitabile, per la prima volta, la cripta dei canonici, i sacerdoti che amministravano la Cattedrale, celebravano la preghiera nel coro e svolgevano diversi servizi liturgici, pastorali e amministrativi. La cripta dei canonici si aggiunge al percorso di visita che include già la Cattedrale con l’area del Museo diocesano, le torri, la sala Sarcofagi, l’ex aula capitolare, la sala dell’Urna, la sala multimediale e il risone con affaccio sul soffitto a capriate.