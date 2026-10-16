Cateno De Luca attacca Sodano: «Basta fare il Tiktoker, servono fatti e strategie»

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Il leader di Sud chiama Nord boccia i primi mesi dell’amministrazione agrigentina e sulla crisi di Maddalusa invita il sindaco a rompere gli schemi: «Con le vie ordinarie non si risolve nulla»

Cateno De Luca arriva ad Agrigento e lancia un messaggio politico diretto, senza risparmiare critiche al sindaco Michele Sodano. Il leader di Sud chiama Nord, impegnato a costruire la propria squadra in vista della corsa alla Presidenza della Regione Siciliana, punta il dito contro l’amministrazione comunale, accusandola di non avere ancora mostrato una strategia concreta per affrontare i problemi della città.

«In questi quattro mesi non si è vista quale sia la strategia messa in campo per la città», afferma De Luca, che invita Sodano a smettere di concentrarsi sulle responsabilità ereditate dal passato e a dimostrare con i fatti la capacità di governare.

«Non si viene eletti per continuare a dire che disastri hanno combinato quelli di prima. Se hai ereditato un disastro, non puoi lasciarne uno ancora peggiore», incalza l’esponente politico, che non risparmia parole dure: chi si candida, sostiene, deve conoscere preventivamente le condizioni in cui si troverà ad amministrare.

L’affondo investe anche il modo di comunicare del primo cittadino. Il messaggio è chiaro: meno esposizione sui social e più risultati tangibili. Da qui la provocazione contenuta nel titolo della polemica: Sodano smetta di fare il «Tiktoker» e chiarisca quale direzione intenda imprimere alla città.

Il confronto si sposta poi sulla delicata vicenda di Maddalusa, dove da mesi i residenti attendono risposte sul problema dell’approvvigionamento idrico. Sollecitato dai giornalisti, De Luca richiama la propria esperienza da sindaco di Messina nella gestione della baraccopoli, sostenendo che, di fronte a situazioni particolarmente complesse, le procedure ordinarie possono non essere sufficienti.

«Dopo un mese dal mio insediamento ho fatto un’ordinanza che mi ha portato a scontri con Prefettura e istituzioni per garantire acqua e luce elettrica», racconta. Il ragionamento rivolto a Sodano è altrettanto netto: non basta prendere atto di un problema ereditato, occorre assumersi la responsabilità di tentare soluzioni anche difficili e politicamente rischiose.

«Non possiamo dire alla gente che la situazione era così e che continuerà a rimanere così, perché altrimenti la nostra funzione è soltanto quella di riscaldare la sedia», dichiara De Luca. E aggiunge il consiglio al sindaco di Agrigento: «L’approccio per queste dinamiche deve essere spregiudicato, mettendo anche a repentaglio la propria poltrona, altrimenti non risolverai mai nulla. È ovvio che con le vie ordinarie queste questioni non si risolvono».

Parole che riaccendono il confronto politico sull’emergenza di Maddalusa e sulla capacità dell’amministrazione comunale di individuare una soluzione concreta. Per i residenti, al di là delle polemiche e delle dichiarazioni, resta una priorità: ottenere risposte e vedere finalmente risolto il problema dell’acqua.