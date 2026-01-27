Catechesi del Cammino Neocatecumenale presso la Parrocchia Beta Maria Vergine del Carmelo

Condividi

A partire dal 27 gennaio, la Parrocchia Beta Maria Vergine del Carmelo in Via Dante, Agrigento, accoglierà le catechesi del Cammino Neocatecumenale. Questi incontri si terranno ogni martedì e venerdì alle ore 20:00 presso il salone parrocchiale, sotto la guida di don Giuseppe Agrò e dell’équipe di catechisti.

Il Cammino Neocatecumenale è un itinerario di formazione cristiana che mira a rispondere alle esigenze spirituali dei fedeli, offrendo un’opportunità per approfondire la propria fede e vivere in comunità. Le catechesi si svilupperanno attraverso riflessioni bibliche, momenti di preghiera e condivisione, permettendo ai partecipanti di scoprire e rinvigorire il loro rapporto con Dio.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, indipendentemente dal proprio livello di conoscenza della fede. È un’occasione importante non solo per crescere spiritualmente, ma anche per instaurare legami più forti con la comunità parrocchiale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la parrocchia direttamente. Non mancate all’appuntamento con la fede!