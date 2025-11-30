Catania, tragico incidente in via Palermo: morto un 38enne, grave il figlio 14enne

Condividi

Visualizzazioni 271

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Palermo, all’altezza dello spartitraffico con via Rosano, a Catania. Nel sinistro ha perso la vita Christian Mandrà, 38 anni, mentre il figlio quattordicenne è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava procedendo in direzione sud a bordo di una Smart quando, probabilmente a causa della velocità elevata, avrebbe urtato lo spartitraffico. L’impatto avrebbe fatto ribaltare il veicolo, che si è poi schiantato contro un muro.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e due ambulanze del 118. Mandrà è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto durante il tragitto. Il figlio, estratto vivo dalle lamiere, è stato ricoverato: le sue condizioni vengono definite gravi.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.