Catania Pasticceria Siciliana sbanca nel concorso “miglior panettone al pistacchio Dop”: prima classificata

Bravi, bravissimi! Ecco il successo straordinario ottenuto da Catania Pasticceria Siciliana, che si trova all’interno della stazione di servizio Eni sulla statale 115, a Palma di Montechiaro; primi al concorso “Miglior panettone al pistacchio di Bronte Dop” che si tiene a Bronte.

Premio assegnato, un paio di giorni fa a Giuseppe Catania, titolare della pasticceria, che ha voluto condividerlo con tutti i suoi collaboratori.

Il premio è organizzato dalla Confederazione Pasticceri Italiani Conpait Sicilia.

Alla rassegna, giunta alla terza edizione, hanno partecipato ben 150 pasticceri di ogni parte d’Italia. Alla finalissima si sono qualificati soltanto in 15 e Giuseppe Catania ha conquistato il gradino più alto del podio.

“Questo premio lo vince – dichiara Giuseppe Catania – la nostra pasticceria, la ricerca maniacale nel puntare sempre al massimo del nostro pastry chef Domenico Zarbo, che ci ha portato a vivere e realizzare questo sogno. Io e mio fratello Salvatore siamo molto felici per questo riconoscimento perché giurati dal calibro di Angelo Musolino, Peppe Leotta, Francesco Borioli, ma soprattutto il campione del mondo Salvatore Tortora, hanno premiato il nostro prodotto. Vuol dire che la strada che abbiamo tracciato 20 anni fa era quella giusta”.

La pasticceria dei fratelli Catania eccelle da tanti anni, basta assaggiare i numerosi dolci tipici siciliani che vengono preparati per comprenderlo, non per niente è diventata punto di riferimento non solo per Palma di Montechiaro, ma per tutto il circondario.

Il premio al panettone artigianale col pistacchio di Bronte più buono è un’ulteriore testimonianza della bontà dei prodotti offerti, frutto di una ricerca continua e dell’uso dei migliori prodotti alimentari sul mercato.