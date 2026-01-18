Catania, maxi sequestro di materiale pedopornografico: quattro arresti

Condividi

Quattro persone sono state arrestate in flagranza dalla Polizia postale di Catania con l’accusa di detenzione di ingente materiale pedopornografico. Tra gli arrestati figurano un impiegato, un libero professionista e un pensionato. I provvedimenti sono stati immediatamente convalidati dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, che coordina l’indagine.

L’operazione nasce da un’attività investigativa del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, avviata grazie alla collaborazione con la no profit Child Rescue Coalition. Le verifiche hanno permesso di individuare in Sicilia alcuni account coinvolti nella condivisione e nel download di contenuti illegali.

Attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, gli investigatori sono riusciti a geolocalizzare gli utenti sospetti e a ricostruirne le attività in rete. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha disposto perquisizioni personali e informatiche.

Durante i controlli, su uno dei dispositivi sequestrati sono stati rinvenuti decine di migliaia di file, tra immagini e video a contenuto pedopornografico, confermando la gravità del quadro accusatorio.

L’inchiesta è tuttora in corso e mira a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori collegamenti e responsabilità, anche a livello nazionale e internazionale.