Castrumfavara, primo colpo del nuovo ds Totò Catania: arriva l’attaccante Alessio Piazza

Primo “colpo” di mercato per la CastrumFavara edizione 2025/2026. In maglia gialloblu arriva Alessio Piazza, 23 anni, attaccante, lo scorso anno in forza al Nardò in serie D con 20 presenze nel girone H.

Empedoclino, cresciuto nelle giovanili del Palermo ha giocato successivamente con la maglia dell’ Under 19 di Lecce e Parma prima di approdare in Lega Pro nel Messina. Poi un’importante esperienza a Malta in serie A nel Santa Lucia con tantissime presenze per poi rientrare in Italia a Nardò. Arriva a Favara fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo.

“Piazza rappresenta – ci dice Totò Catania- l’attaccante che riesce a ricoprire sul fronte offensivo più ruoli. Un ragazzo con forza fisica, temperamento e carisma e soprattutto un’ ottima tecnica”.

Questa mattina la firma sul contratto presso la sala stampa del “Bruccoleri” alla presenza, oltre che di Catania, anche del Direttore Generale Giuseppe Cusumano.

“Per un ragazzo agrigentino – ha detto dopo la firma Alessio Piazza- è un onore indossare la maglia dell’unica squadra che rappresenterà la nostra provincia nel prestigioso campionato di serie D. Ho scelto subito Favara perché è una delle realtà calcistiche più importanti della Sicilia, ha una grande tifoseria e tanta storia. Ringrazio per la fiducia la società, mister Infantino ed il direttore sportivo Catania. Darò il massimo per questa maglia, a cui sono affezionato territorialmente”.