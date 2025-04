Castronovo di Sicilia: musica, fede e tradizioni millenarie per i festeggiamenti del SS. Crocifisso

Condividi

Dal 2 al 4 maggio 2025, Castronovo di Sicilia si trasforma in un palcoscenico unico di emozioni tra grande musica, tradizione religiosa e valorizzazione del territorio.

Venerdì 2 maggio, grazie al patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il paese accoglierà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il concerto ufficiale dei Matia Bazar, protagonisti alle ore 22:00 in Largo Fra Vitale Lino, seguito dal DJ set di Massy Anzalone. Una serata esplosiva sotto le stelle, all’insegna della grande musica italiana.

Sabato 3 maggio, sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), il momento più sacro: la Solenne Processione della pregiata Statua lignea del XIV secolo del SS. Crocifisso, cuore della devozione popolare castronovese. La celebrazione religiosa sarà preceduta dalla Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, con la presenza delle massime autorità civili e militari.

Domenica 4 maggio, grazie al patrocinio dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, la tradizione incontra la festa: la giornata si aprirà con il corteo dei gruppi storici e la Cavalcata Storica per le vie del paese, seguiti dalla degustazione di prodotti tipici locali e da un grande momento di musica dal vivo con la band “I Centoquattro” in Largo Fra Vitale Lino. L’evento rientra nel programma ufficiale della Sicily Region of Gastronomy 2025, a promozione delle eccellenze siciliane.

Tre giorni imperdibili per vivere l’anima autentica della Sicilia tra arte sacra, spettacolo e sapori antichi.

Il Cassiere del Comitato dei Festeggiamenti, Rino Giannone, a nome di tutto il Comitato, invita calorosamente cittadini e visitatori a partecipare a queste giornate di fede, cultura e condivisione.