Castrofilippo, un nuovo campo di calcetto inaugurato alla presenza dell’assessore regionale Giusi Savarino

Inaugurato dal sindaco di Castrofilippo, Totò Gioacchino Baio, alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino. La nuova struttura sportiva, realizzata grazie a un finanziamento di 80 mila euro ottenuto con un emendamento regionale proprio dalla Savarino. Un intervento che restituisce ai giovani un luogo sicuro e accogliente per crescere attraverso lo sport e la socialità.

All’inaugurazione presenti gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” – Scuola Primaria “S. G. Bosco”, protagonisti di una mattinata piena di entusiasmo ed energia.