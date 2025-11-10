Inaugurato dal sindaco di Castrofilippo, Totò Gioacchino Baio, alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino. La nuova struttura sportiva, realizzata grazie a un finanziamento di 80 mila euro ottenuto con un emendamento regionale proprio dalla Savarino. Un intervento che restituisce ai giovani un luogo sicuro e accogliente per crescere attraverso lo sport e la socialità.
All’inaugurazione presenti gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” – Scuola Primaria “S. G. Bosco”, protagonisti di una mattinata piena di entusiasmo ed energia.
Castrofilippo, un nuovo campo di calcetto inaugurato alla presenza dell’assessore regionale Giusi Savarino
Inaugurato dal sindaco di Castrofilippo, Totò Gioacchino Baio, alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino. La nuova struttura sportiva, realizzata grazie a un finanziamento di 80 mila euro ottenuto con un emendamento regionale proprio dalla Savarino. Un intervento che restituisce ai giovani un luogo sicuro e accogliente per crescere attraverso lo sport e la socialità.