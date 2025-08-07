Castrofilippo, tutto pronto per la Sagra della Cipolla Paglina. In serata omaggio a Giorgia Graci

Condividi

A Castrofilippo è tutto pronto per l’edizione 2025 della tradizionale Sagra della Cipolla Paglina. Si comincia domani sera, venerdì 8 agosto, con una serie di degustazioni con piatti arricchiti proprio dalla cipolla e il concerto della piccola Mia Arnone, grande tifosa dell’Inter, alle ore 21. La kermesse che rappresenta il piatto forte dell’estate castrofilippese è stata organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Totò Gioacchino Baio e si protrarrà fino al 12 agosto.

Intanto, stasera alle 20,30 in piazza Sant’Antonio Abate, è in programma la serata in omaggio a Giorgia Graci dal titolo: “Rinascere…tra note e poesia”. Per l’occasione sarà presentato il suo libro “Rinascere tra sentimenti e femminilità”.

“Avvisiamo tutti i cittadini – dice il sindaco Baio – che la serata in omaggio a Giorgia Graci sarà visibile anche su diretta “Facebook” per tutti coloro che non potranno esserci in presenza!!! Vi ringraziamo in anticipo per la presenza e per quanto farete a supporto di questa splendida iniziativa”.

Nel corso della serata verranno raccolti anche fondi per la neurofibramatosi tipo 2 e Schwannomatosi.