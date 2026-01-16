Castrofilippo, sventato tentativo di truffa

Condividi

A Castrofilippo è stato sventato un tentativo di truffa a danno di due anziani, lui di 83 e lei di 78 anni. Hanno risposto al telefono. Un sedicente carabiniere gli ha ravvisato guai giudiziari per la figlia responsabile di un incidente stradale. Sarebbe stato necessario pagare per evitare. Ebbene, i due hanno compreso l’inganno, e non hanno consegnato nulla quando un emissario si è presentato a casa per ritirare quanto preteso, tra denaro e gioielli. Sporta denuncia ai Carabinieri. Indagini in corso.