Castrofilippo, orrore al cimitero: ossa rubate e disseminate per le strade

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Un episodio inquietante scuote la comunità dell’Agrigentino, dove un uomo è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Castrofilippo per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere

Stando alle indagini, nei giorni scorsi il sospettato si sarebbe introdotto all’interno del cimitero cittadino, violando una sepoltura e portando via alcuni resti ossei. Le ossa sarebbero poi state sparse in diversi punti del paese, creando sgomento tra i residenti che hanno segnalato la presenza dei resti alle autorità.

Le segnalazioni dei cittadini, unite all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire all’identità dell’uomo, successivamente denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I resti recuperati sono stati presi in carico dalle autorità competenti per la loro ricollocazione. Rimane ancora senza una spiegazione il movente del gesto, su cui proseguono gli accertamenti investigativi.