Castrofilippo, incendio a danno di un appezzamento di terreno

A Castrofilippo, in contrada Babilonia, un incendio, di origine incerta, è divampato a danno di un appezzamento di terreno di proprietà di un bracciante agricolo di 24 anni. Le fiamme hanno divorato anche dei teloni impermeabili, utilizzati per la copertura di vigneti. Il contadino ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso. E’ stata informata la Procura di Agrigento.