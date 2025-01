Castrofilippo, arresto per furto aggravato

Condividi

A Castrofilippo i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 28 anni, indagato di furto aggravato. E’ stato sorpreso nei pressi di un’abitazione in via Gramsci, in atteggiamento guardingo. Dal controllo è emerso che aveva appena derubato nella casa di un pensionato. In particolare, dopo avere forzato una finestra, si sarebbe introdotto nel magazzino rubando tre valigette contenenti utensili da lavoro, per un valore complessivo di circa 250 euro. Il castrofilippese, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato ristretto ai domiciliari.