Castrofilippo, aggressione personale sanitario, arrestato

A Castrofilippo i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni indagato di violenza o minaccia a personale sanitario, porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Lui, già sottoposto alla misura di sicurezza dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna, è entrato nella locale Guardia medica armato di un coltello da cucina lungo 35 centimetri, minacciando il medico di turno. Provvidenziale è stato l’intervento del padre del medico, che è riuscito a disarmare l’aggressore prima dell’arrivo dei Carabinieri, subito allertati. Il coltello è stato sequestrato. L’arrestato, in ragione delle nuove normative che consentono l’arresto in flagranza differita per le aggressioni a personale sanitario, è stato ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.