A Castrofilippo in un’abitazione in periferia è accaduto che un uomo di 36 anni, con problemi psichiatrici, al culmine di un’ennesima lite, ha afferrato un coltello e ha ferito all’addome il padre, un pensionato di 75 anni. L’anziano è adesso ricoverato, non in pericolo di vita, all’ospedale di Canicattì. Il figlio è stato trattenuto dai Carabinieri ed è stato trasferito all’ospedale di Sciacca per un trattamento sanitario obbligatorio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)