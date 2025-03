Casting a Cosenza per il corto sulla prevenzione

Condividi

Visualizzazioni 174

Si svolgeranno il 30 marzo i casting del cortometraggio prodotto da Dorado Pictures dal titolo La donna delle farfalle. L’opera cinematografica, diretta dal regista Luca Fortino, si propone come spina dorsale di un progetto artistico e sociale che ha come obiettivo la sensibilizzazione riguardo alla prevenzione del cancro e al sostegno alla ricerca scientifica, tematiche di fondamentale importanza per milioni di persone in tutto il mondo.

L’iniziativa nasce dall’impegno dell’associazione no-profit OL3, fondata e presieduta da Alessandra De Cunto, che ha trasformato la propria vittoria contro il cancro in una missione: creare strumenti innovativi per promuovere la cultura della prevenzione e del supporto alla ricerca.

Fra i prestigiosi partner principali del progetto l’associazione Angela Serra, che con la sua concreta azione di sostegno ha reso possibile la realizzazione del NOLE (Nuova Oncologia di Locri Epizefiri), la BCC Mediocrati e Patata della Sila IGP, che hanno mostrato grande sensibilità nei confronti di un progetto di grandevalore etico.

Attraverso il linguaggio universale del cinema, ‘La donna delle farfalle’ vuole accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e del sostegno alla ricerca, trasformando l’arte in un veicolo di cambiamento sociale.

Il regista annuncia la presenza di attori di rilevanza nazionale i cui nomi saranno svelati proprio a partire dal giorno dei casting che si terranno presso la scuola Arti blu academy in via Giacomo Puccini, 100, 87040 Andreotta (CS). Nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori dettagli sui luoghi e il periodo delle riprese.