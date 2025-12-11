Castelvetrano in lutto per la scomparsa del pianista Valerio Rizzo

Condividi

Castelvetrano si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Valerio Rizzo, 32 anni, pianista castelvetranese di straordinario talento e docente presso il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera. Un artista giovane, brillante, appassionato, che aveva già calcato palchi in Italia e nel mondo, conquistando colleghi e pubblico con la sua sensibilità musicale e il suo approccio elegante e misurato.

La notizia della sua morte, avvenuta in giovanissima età, ha sconvolto la comunità locale e l’ambiente musicale nazionale. Sui social si moltiplicano, in queste ore, messaggi di cordoglio e testimonianze affettuose da parte di amici, allievi e musicisti che lo hanno conosciuto e stimato.

Formatosi all’interno di istituzioni musicali di grande prestigio, Valerio Rizzo aveva costruito un percorso artistico solido, fondato su studio, ricerca e passione. Nel 2022 aveva organizzato un apprezzato concerto jazz in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Giovanni, chiamando a raccolta musicisti di primo piano come Marco Grillo, Alessandro Presti, Davide Inguaggiato, Nicola Giammarinaro, Roberto Gervasi, Gabrio Bevilacqua e Angelo Sicurella. Un’iniziativa che aveva confermato la sua capacità di dare vita a progetti culturali raffinati e di alto livello.

Entrato in ruolo nell’A.A. 2024/2025 per la cattedra di Pianoforte Jazz, nell’ambito del processo di statizzazione del Conservatorio “Arturo Toscanini”, Rizzo aveva rapidamente conquistato stima e affetto dell’intera comunità accademica.

La Direttrice, il Presidente, il personale docente e non docente e tutti gli studenti del Conservatorio si sono uniti in un messaggio di cordoglio, ricordandolo come un collega esemplare: un musicista “di straordinaria sensibilità interpretativa, dotato di profonda conoscenza e padronanza dello strumento, anche in ambito classico”, qualità che lo rendevano un artista “raffinato, completo e sempre elegantemente discreto”.

I funerali si terranno giovedì alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.

La città, insieme al mondo della musica, si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane artista la cui luce era destinata a brillare ancora a lungo. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e nella musica che continuerà a raccontare la sua sensibilità e il suo talento.