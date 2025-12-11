Castelvetrano in lutto per la scomparsa del pianista Valerio Rizzo

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 190

Castelvetrano si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Valerio Rizzo, 32 anni, pianista castelvetranese di straordinario talento e docente presso il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera. Un artista giovane, brillante, appassionato, che aveva già calcato palchi in Italia e nel mondo, conquistando colleghi e pubblico con la sua sensibilità musicale e il suo approccio elegante e misurato.

La notizia della sua morte, avvenuta in giovanissima età, ha sconvolto la comunità locale e l’ambiente musicale nazionale. Sui social si moltiplicano, in queste ore, messaggi di cordoglio e testimonianze affettuose da parte di amici, allievi e musicisti che lo hanno conosciuto e stimato.

Formatosi all’interno di istituzioni musicali di grande prestigio, Valerio Rizzo aveva costruito un percorso artistico solido, fondato su studio, ricerca e passione. Nel 2022 aveva organizzato un apprezzato concerto jazz in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Giovanni, chiamando a raccolta musicisti di primo piano come Marco Grillo, Alessandro Presti, Davide Inguaggiato, Nicola Giammarinaro, Roberto Gervasi, Gabrio Bevilacqua e Angelo Sicurella. Un’iniziativa che aveva confermato la sua capacità di dare vita a progetti culturali raffinati e di alto livello.

Entrato in ruolo nell’A.A. 2024/2025 per la cattedra di Pianoforte Jazz, nell’ambito del processo di statizzazione del Conservatorio “Arturo Toscanini”, Rizzo aveva rapidamente conquistato stima e affetto dell’intera comunità accademica.

La Direttrice, il Presidente, il personale docente e non docente e tutti gli studenti del Conservatorio si sono uniti in un messaggio di cordoglio, ricordandolo come un collega esemplare: un musicista “di straordinaria sensibilità interpretativa, dotato di profonda conoscenza e padronanza dello strumento, anche in ambito classico”, qualità che lo rendevano un artista “raffinato, completo e sempre elegantemente discreto”.

I funerali si terranno giovedì alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.

La città, insieme al mondo della musica, si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane artista la cui luce era destinata a brillare ancora a lungo. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e nella musica che continuerà a raccontare la sua sensibilità e il suo talento.

Notizie correlate

Leave a Comment