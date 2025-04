Casteltermini, villetta a fuoco, morta una donna, aperta inchiesta

Condividi

Al momento vi è solo un corpo carbonizzato. La Procura della Repubblica di Agrigento indaga. Carabinieri e Vigili del fuoco sono abbottonati, nessuna ipotesi è esclusa ma nessuna è certa. A Casteltermini, nell’entroterra agrigentino, un incendio è divampato all’interno di una villetta all’ingresso della cittadina. E’ scattato l’allarme. Le fiamme sono state domate. Ed è stato scoperto il cadavere di una donna. Lei, Filomena De Marco, 68 anni, ha abitato da sola. Non sarebbe facile risalire alla causa delle fiamme e della morte. Sarà eseguita l’autopsia. L’esito sarà determinante ai fini delle indagini. Se dovessero emergere ferite, tracce di colluttazione o di violenza in genere, l’inchiesta procederebbe per omicidio, a carico di ignoti.

Gli interrogativi si accavallano: forse un tentativo di rapina, approfittando dell’isolamento dell’anziana. Forse la reazione della donna ha scatenato un’aggressione. Forse un’uccisione mirata, con un movente. Forse dopo la morte è stato appiccato dolosamente il rogo per cancellare indizi e depistare. Il compito dei carabinieri e dei magistrati è arduo ma non impossibile. Ecco perché si attendono sviluppi. Morte accidentale? O un delitto?

Angelo Ruoppolo (Teleacras)