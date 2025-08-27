Casteltermini, misura cautelare per lui dopo denuncia di lei

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, accogliendo quanto proposto dalla Procura, ha imposto ad un impiegato di Casteltermini di 45 anni il divieto di avvicinamento, di frequentazione degli stessi luoghi e di comunicazione con la persona offesa, ovvero la moglie, che lo ha denunciato dopo avere subito per anni soprusi, tra insulti, minacce e aggressioni fisiche. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della Compagnia di Cammarata. Attivato il codice rosso a tutela della donna.
