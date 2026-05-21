Casteltermini, lettera di morte a un candidato al Consiglio comunale: clima sempre più teso in campagna elettorale

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A pochi giorni dalle elezioni amministrative di sabato e domenica prossimi, si infiamma il clima politico a Casteltermini. Un grave episodio intimidatorio ha colpito Salvatore Scozzari, candidato al Consiglio comunale nella lista del sindaco Ripepe, che ha ricevuto una lettera di minacce di morte recapitata nella cassetta della posta della propria abitazione.

La lettera, composta con caratteri e parole ritagliate da giornali, è stata scoperta dalla figlia del candidato, che ha immediatamente avvisato il padre. Scozzari si è quindi recato presso la caserma dei Carabinieri per denunciare l’accaduto e consegnare il materiale agli investigatori.

All’interno della busta contenente le frasi minacciose, oltre al fac simile dello stesso Scozzari c’erano anche quelli di altri due candidati nella stessa lista, Antonella Centinaro e Rosy De Marco.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione nella comunità locale e rischia di aggravare ulteriormente il clima già particolarmente acceso che sta caratterizzando la campagna elettorale nel comune agrigentino.

Numerose le reazioni di solidarietà e di condanna per quanto accaduto. Minacce e intimidazioni rappresentano infatti un attacco diretto non solo alla persona coinvolta, ma anche ai principi democratici e al libero confronto politico.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore del gesto, mentre dal territorio si leva un appello alla responsabilità e al rispetto reciproco in vista dell’appuntamento elettorale.