Casteltermini in subbuglio: chiusa temporaneamente la Guardia medica

Casteltermini è in subbuglio perché la Guardia medica è stata temporaneamente chiusa per problemi organizzativi ravvisati dal direttore del Distretto sanitario. I castelterminesi sono costretti a recarsi all’ospedale di Mussomeli, che dista 20 chilometri. L’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è invece distante 40 chilometri. Il sindaco, Gioacchino Nicastro, ha scritto una lettera ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e al prefetto Salvatore Caccamo invocando rimedi.
