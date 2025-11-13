Casteltermini in subbuglio: chiusa temporaneamente la Guardia medica

Condividi

Visualizzazioni 275

Casteltermini è in subbuglio perché la Guardia medica è stata temporaneamente chiusa per problemi organizzativi ravvisati dal direttore del Distretto sanitario. I castelterminesi sono costretti a recarsi all’ospedale di Mussomeli, che dista 20 chilometri. L’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è invece distante 40 chilometri. Il sindaco, Gioacchino Nicastro, ha scritto una lettera ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e al prefetto Salvatore Caccamo invocando rimedi.