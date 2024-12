Casteltermini, gravissimo incidente domestico

Condividi

Visualizzazioni 128

Gravissimo incidente domestico a Casteltermini, dove un anziano di 93 anni, nella sua abitazione in via Sicilia, intento a lavorare con un flex, ha subito il taglio di un’ampia parte di una mano perché l’arnese è sfuggito al suo controllo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Non è in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili urbani e i Carabinieri.