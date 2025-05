Casteltermini, autobus a fuoco, salvi i passeggeri

Condividi

Lungo la strada provinciale 22 “Cozzo-Disi”, tra la strada statale 189 e Casteltermini, in provincia di Agrigento, è accaduto che un incendio è divampato su un autobus di linea con a bordo parecchie persone, soprattutto studenti pendolari, al rientro in paese. Tutti si sono precipitati fuori, prima che il fuoco divorasse il pullman. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Hanno lavorato anche i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata per i rilievi. Accertamenti sono in corso per risalire alla causa che ha sprigionato il rogo che ha devastato il mezzo rischiando di provocare gravi conseguenze ai viaggiatori.