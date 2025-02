Casteltermini: assicurata alla giustizia una “Baby gang”

Condividi

A Casteltermini i Carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero otto minorenni, tra i 14 e i 16 anni, componenti una “baby gang”, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di violazione di domicilio e lesioni personali. Durante la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi, il gruppo sarebbe irrotto in un’abitazione privata, e avrebbe aggredito e picchiato a calci e pugni tre coetanei, soccorsi poi in Guardia medica per contusioni ed escoriazioni varie. I Carabinieri in breve tempo sono risaliti all’identità degli aggressori. Indagini sono in corso alla ricerca anche del movente.