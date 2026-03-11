Casteltermini, apre il nuovo EgoPoint EgoGreen: energia e sostenibilità al centro

Condividi

Visualizzazioni 83

Apre a Casteltermini un nuovo spazio dedicato ai servizi energetici e alla sostenibilità. Lunedì 16 marzo alle ore 18:00 sarà inaugurato il nuovo EgoPoint EgoGreen in Piazza Monsignor A. Padalino, un punto informativo e di consulenza dedicato alle soluzioni per luce, gas ed efficienza energetica.

L’iniziativa punta a offrire ai cittadini e alle imprese del territorio un servizio di assistenza e consulenza sulle forniture energetiche, con l’obiettivo di favorire scelte più consapevoli e sostenibili in materia di consumi e gestione dell’energia.

Il nuovo EgoPoint nasce come spazio di incontro tra utenti e professionisti del settore, dove sarà possibile ricevere informazioni sulle offerte di energia elettrica e gas, oltre a conoscere soluzioni dedicate al miglioramento dell’efficienza energetica per abitazioni e attività commerciali.

L’apertura rappresenta anche un segnale di attenzione verso il territorio di Casteltermini, con l’intento di creare un punto di riferimento locale per chi desidera orientarsi nel mercato dell’energia e valutare soluzioni innovative per ridurre i consumi e ottimizzare i costi.

L’inaugurazione del punto EgoGreen sarà aperta alla cittadinanza e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino i servizi offerti e incontrare il team che opererà nella nuova sede.

L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 18:00 in Piazza Monsignor A. Padalino.