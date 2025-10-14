Castel d’Azzano, morte di tre Carabinieri, il cordoglio del Sindacato Generale Scuola

Condividi

La segreteria nazionale del Sindacato Generale Scuola, esprime il più profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, che ha causato la morte di tre Carabinieri e il ferimento di tredici persone, fra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco. La tragedia che ha colpito questa mattina il Veneto ci ricorda l’impegno costante e il sacrificio di chi serve le istituzioni. Ancora una volta le nostre donne e uomini in divisa pagano un tributo altissimo per garantire la sicurezza di tutti noi e il rispetto della legge”Un evento drammatico che ci lascia senza parole dichiarano i dirigenti sindacali. Il nostro pensiero e la nostra più sincera vicinanza va ai familiari delle vittime, ai feriti ma anche a chi ogni giorno serve lo Stato con coraggio e dedizione nel nome della sicurezza e della legalità nel nostro Paese. Il loro gesto di dedizione ed il loro sacrificio resteranno un esempio per tutti noi dichiarano i sindacalisti.