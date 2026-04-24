Cassazione rivede i domiciliari per Cuffaro: nuova decisione attesa, libero il segretario Raso

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La Corte di Cassazione interviene sul caso che coinvolge Salvatore Cuffaro e il suo collaboratore Vito Raso, introducendo sviluppi differenti per i due indagati.

Per l’ex presidente della Regione Siciliana, i giudici hanno disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che confermava gli arresti domiciliari. In concreto, la decisione non comporta un’immediata scarcerazione: sarà infatti un nuovo collegio del Tribunale del Riesame di Palermo a riesaminare il caso e stabilire se la misura cautelare debba essere mantenuta oppure revocata.

Diversa, invece, la posizione di Raso. La Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento restrittivo nei suoi confronti: ciò significa che, una volta completate le formalità di notifica, il segretario potrà lasciare i domiciliari senza ulteriori passaggi giudiziari.

Il pronunciamento della Suprema Corte arriva dopo il ricorso presentato dalle difese, che avevano sollevato dubbi sulla legittimità dell’ordinanza del Riesame, in particolare riguardo all’utilizzo delle intercettazioni e alla solidità delle motivazioni.

L’inchiesta della Procura di Palermo ipotizza reati di corruzione e traffico di influenze illecite. Secondo gli investigatori, sarebbe stato messo in piedi un sistema capace di incidere su procedure pubbliche, tra cui un concorso nel capoluogo siciliano e un appalto a Siracusa. Per Cuffaro e altri indagati è già stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.

La vicenda resta quindi aperta: mentre per Raso si chiude la fase cautelare, per Cuffaro si attende una nuova valutazione che determinerà il suo immediato futuro giudiziario.