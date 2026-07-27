Cassazione, ricorso respinto: Grassonelli ancora in carcere

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Giuseppe Grassonelli, 43 anni, di Porto Empedocle, confermando la misura della custodia cautelare in carcere. E’ indagato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito di un’inchiesta su un presunto recupero di 6.000 euro, parte del compenso versato per un omicidio mai eseguito a danno di Giuseppe De Rubeis. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e della Procura antimafia di Palermo, Grassonelli, insieme a un 57enne di Favara già arrestato, avrebbe intimidito la vittima con minacce e messaggi per ottenere il denaro. Durante le perquisizioni eseguite al momento dell’arresto, i militari sequestrarono anche due revolver, uno dei quali con matricola abrasa, e numerose munizioni di vario calibro.
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