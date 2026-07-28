Cassazione: nessun beneficio per il boss Giuseppe Madonia

Condividi

Visualizzazioni 238

La Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di Giuseppe Madonia, storico boss del mandamento mafioso di Resuttana, escludendo la possibilità di accedere a benefici penitenziari. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui il mafioso, ergastolano, sosteneva di non essere più socialmente pericoloso e chiedeva di poter partecipare ad attività di volontariato e lavori di pubblica utilità, primo passo verso un eventuale alleggerimento del regime detentivo.

Nelle motivazioni, depositate dopo la sentenza dello scorso giugno, la Suprema Corte evidenzia invece il perdurante legame di Madonia con il contesto mafioso di riferimento, elemento che conferma la sua persistente pericolosità sociale e giustifica il mantenimento del regime di 41 bis. Tra le condanne all’ergastolo inflitte al boss, oggi 72enne, figura anche quella per l’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, assassinato a Monreale il 4 maggio 1980 mentre teneva in braccio la figlia piccola, opponendosi da scudo con il proprio corpo per proteggerla durante l’agguato.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)