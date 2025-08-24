Caso on. Tardino, decreto del Tar fissa l’udienza collegiale il prossimo 9 settembre. Nessuna sospensione, l’attività dell’Ente prosegue

In riferimento ad alcune notizie di stampa riportanti il titolo “Accolta dal Tar della Sicilia la sospensiva sulla nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario”, si smentisce in maniera categorica quanto diffuso e si precisa quanto segue.

Il Decreto del Presidente del TAR ha unicamente disposto la fissazione dell’udienza collegiale per la trattazione della richiesta di sospensiva, calendarizzata per il prossimo 9 settembre.

Non vi è pertanto alcuna sospensione né interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione.

