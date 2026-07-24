Caso Maddalusa e l’ipotesi riduzione perimetro

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Il caso Maddalusa ancora all’ordine del giorno della Commissione regionale a Territorio e Ambiente. Ecco quanto emerso dal confronto.

Si è riunita la Commissione Territorio e Ambiente all’Assemblea Regionale. All’ordine del giorno ancora l’incombente caso della sospensione dell’erogazione idrica agli immobili abusivi in contrada Maddalusa ad Agrigento, zona a non edificabilità assoluta compresa nel Parco archeologico della Valle dei Templi. Il presidente del comitato di quartiere di Maddalusa, Michele Mallia, ha però citato una circolare del 2010 dell’ex dirigente dei Beni culturali Gesualdo Campo, secondo cui le richieste di condono edilizio devono essere valutate dal Comune e non possono essere bloccate automaticamente dalla Soprintendenza.

In pratica, la circolare ha stabilito che gli uffici comunali dovevano esaminare le pratiche presentate dai cittadini, anche in presenza di vincoli sull’area. Per Maddalusa, quindi, il problema è che gli edifici restano abusivi, ma molte richieste di sanatoria non sono mai state definitivamente respinte. Da qui il contrasto tra la sospensione dell’acqua e la mancanza di un provvedimento finale sulle singole abitazioni. La questione è dunque complessa e, per evitare le demolizioni degli immobili non inseriti negli elenchi della Procura, l’unica ipotesi sul tavolo è una modifica della legge per ridurre il perimetro del Parco archeologico della Valle dei Templi. La Commissione regionale ha deciso di avviare un gruppo di studio e di rinviare il confronto al prossimo mese di settembre.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)