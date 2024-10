“Caso Lo Verde”: indagate anche due insegnanti agrigentine

Condividi

Visualizzazioni 115

L’inchiesta sulla scuola “Giovanni Falcone” allo Zen di Palermo, e sulla preside Daniela Lo Verde, arrestata lo scorso aprile per corruzione e peculato, si è ampliata, come già pubblicato, con l’emissione di 11 provvedimenti di sequestro beni. Ebbene, tra i destinatari vi sono anche due insegnanti agrigentine, in servizio nella scuola palermitana. Si tratta di Calogera Ognibene, 64 anni, di Menfi, e Alida Ippolito, 48 anni, di Sambuca di Sicilia. Le maestre sono indagate di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e truffa. Sequestro per 924 euro alla Ognibene e 1.107 euro alla Ippolito.