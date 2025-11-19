Caso “Elvira Amata”: nessun scossone in Giunta

Condividi

Dopo l’istanza di rinvio a giudizio dell’assessore regionale Elvira Amata nessun scossone nella giunta. Schifani mantiene separati i binari giudiziario e politico.



La Procura di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. Lei adesso da indagata e imputata, e rischia il processo. Il presidente della Regione, Renato Schifani, mantiene separati i binari giudiziario e politico all’interno della giunta di governo. E ai suoi fedelissimi, come secondo alcune agenzie, avrebbe prospettato: “Avanti così, almeno fino a quando non ci saranno sviluppi diversi”. Dalla maggioranza di centrodestra trapela una conferma di tale linea: “Distinguere i due casi. La decisione di escludere un intero partito, la Democrazia Cristiana, revocando gli incarichi agli assessori Albano e Messina, è stata frutto di un problema politico legato a quanto emerge dall’inchiesta. Nel caso di Elvira Amata invece vi è un problema personale che riguarda l’assessore e non tutto il partito di Fratelli d’Italia”. Il partito della Meloni in Assemblea Regionale schiera 14 deputati, senza i quali non vi sarebbe maggioranza. E l’Opposizione invoca la revoca dell’incarico all’Amata. La prima udienza preliminare è in calendario il 13 gennaio. Secondo il capo d’imputazione, Elvira Amata avrebbe favorito l’imprenditrice Marcella Cannariato, anche lei in pendenza di giudizio, con un contributo di 30.000 euro ad una Fondazione da lei diretta, in cambio di un’assunzione a tempo determinato di un nipote della stessa Amata.

