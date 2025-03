Caso di tubercolosi diagnosticato a Licata

Condividi

A Licata, al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, è stata diagnosticata la tubercolosi ad un paziente di 22 anni. L’uomo è stato subito trasferito in ambulanza al Reparto malattie infettive del Policlinico di Palermo. Le sue condizioni non sono gravi. L’ufficio epidemiologico del distretto sanitario di Licata ha attivato le procedure necessarie di profilassi per i contatti stretti, tra familiari, personale sanitario del pronto soccorso di Licata e altri soggetti ritenuti a rischio contagio.