Caso di scabbia alla scuola elementare Anna Frank del Quadrivio Spinasanta

Caso di scabbia alla elementare Anna Frank di Agrigento, A quanto pare, un alunno che frequenta l’istituto ha manifestato nei giorni scorsi una forte febbre che stentava a diminuire.

Portato in ospedale, i medici del nosocomio agrigentino hanno accertato purtroppo il caso di scabbia. Sembrerebbe che anche la sorellina che frequenta lo stesso plesso ma in una classe diverse, avrebbe contratto la stessa malattia.

La notizia ufficiale è uscita ieri e sembrerebbe che la comunicazione ai genitori sia stata data con notevole ritardo. Almeno così ci riferiscono.

Sembrerebbe anche che il dirigente dell’istituto scolastico, abbia continuato a mantenere aperta la scuola., fino a quando stamattina i genitori, venuti a conoscenza della notizia, non hanno portato i propri figli a scuola.

Intanto pare che sia stata disposta la disinfestazione del plesso scolastico prevista per domani, venerdi, dopo le ore 14,00 e, quindi, teoricamente, a fine delle lezioni settimanali. Per l’Asp non è prevista la chiusura dell’istituto scolastico in quanto, nella circostanza, va isolato solo il caso specifico che dovrà rimanere a casa.

E’ facilmente comprensibile che anche nella giornata di domani gli alunni non andranno ancora una volta a scuola.