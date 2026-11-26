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È stata rinviata al prossimo 17 dicembre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta chiamato a pronunciarsi sulle misure cautelari richieste dalla Procura nei confronti dei quattro coindagati dell’ex prefetto Gianni De Gennaro, accusati di depistaggio aggravato dall’aver agevolato Cosa nostra.

L’udienza, inizialmente fissata per l’1 dicembre, è stata posticipata su richiesta dei difensori, che hanno motivato la necessità di disporre di più tempo per esaminare l’imponente mole di documentazione relativa all’inchiesta.

Il procedimento arriva davanti al Riesame dopo che il gip aveva respinto la richiesta della Procura di applicare le misure cautelari nei confronti di De Gennaro, successivamente morto suicida, e dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto, oltre che del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno.

Il Tribunale dovrà dunque valutare le richieste cautelari avanzate dall’accusa nei confronti dei quattro coindagati, in una vicenda giudiziaria particolarmente delicata per le ipotesi di reato contestate.